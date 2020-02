Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia scendono in piazza per dire “no” alla chiusura della civica fondazione asilo San Giuseppe. E lo faranno attraverso un sit-in organizzato per domani mattina, sabato, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 16 in Largo Vela, davanti all’ingresso del Municipio. (LEGGI QUI)

La vicenda della Fondazione Civica San Giuseppe tocca Arcore e i suoi cittadini nel profondo. L’Asilo è un lascito della famiglia Tomaselli alla città per essere destinato all’educazione dei bambini arcoresi.

Fondato nel 1891, è nel 1952 che trova la sua collocazione attuale. Nel 2016 ha festeggiato 120 anni di educazione ad Arcore. Oggi, 2020, con un colpo di spugna si vuole cancellare la storia di questa scuola che ha formato molte generazioni di arcoresi.

Ebbene noi non ci stiamo! Saremo in Largo Vela sabato 8 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 16:00, a sostegno delle famiglie e dei lavoratori, per chiedere all’Amministrazione rispetto e tutela di una realtà che da oltre 100 anni è parte del nostro Paese e che ne è diventata una eccellenza. Sarà un presidio politico e non partitico, perché non siamo “sciacalli” come ci ha definito il Sindaco, siamo cittadini attenti al bene del paese, alla sua memoria storica, al diritto al lavoro e all’istruzione che appartengono a tutti. Saremo a dire che è soprattutto compito di chi amministra salvaguardarli. Ci sembra necessario scendere in piazza per far sentire la nostra voce, soprattutto alla luce degli ultimi risvolti dell’intera vicenda e di quanto emerge man mano che passano i giorni.