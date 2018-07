Sbanda con la moto e si schianta contro un palo arriva l’elisoccorso. Paura nel primo pomeriggio di oggi a Limbiate per un centauro limbiatese di 34 anni che è finito fuori strada in via Verdi

Sbanda con la moto

L’incidente è avvenuto alle 13,40 a Villaggio del Sole, davanti alla vecchia fornace di via Verdi. Per cause ancora da accertare, dopo la curva, il motociclista ha perso il controllo della due ruote che è scivolata sulla ghiaia nello spiazzo a lato strada

Ambulanza e elisoccorso

Sul posto si sono precipitati un’ambulanza della Misericordia di Arese e l’elisoccorso in codice rosso. Il velivolo è atterrato nel vasto prato vicino alla fornace, accanto alla pista ciclabile dall’altra parte della strada. Sul posto anche la Polizia locale che ora sta cercando ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

