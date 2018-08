Sbanda con l’auto e finisce contro il new jersey. Spavento per una 33enne rimasta coinvolta in un incidente stradale accaduto domenica mattina all’alba.

Sbanda con l’auto

Il sinistro si è verificato a Desio, in Valassina, pochi minuti prima delle 5. A bordo di una Volkswagen Polo c’era G.S., 33enne residente a Giussano. A causa dell’asfalto bagnato, la donna ha iniziato a sbandare con l’auto ed è finita contro il new jersey. Gravi i danni subiti dall’auto mentre la giussanese è stata trasportata in ospedale a Monza per essere sottoposta ad accertamenti. E’ stato anche richiesto il test alcolemico.

Scontro tra due auto a Lissone

Nella stessa giornata, sabato 25 agosto, si è verificato anche uno scontro tra due auto sempre in Valassina ma all’altezza di Lissone in direzione Lecco. Coinvolte la Lancia Y di P.M., 45enne di Camerino (provincia di Macerata), e la Renault Clio di C.S., 28enne di Cabiate. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un terzo veicolo, un’Audi A3 di colore grigio, abbia creato turbativa. E che il conducente della Lancia, per evitarla, si sia spostato improvvisamente a sinistra urtando la ragazza a bordo della Renault Clio.

I rilievi

Entrambi gli incidenti sono stati rilevati dagli agenti della Polizia stradale di Seregno intervenuti sul posto. Con loro anche le ambulanze che hanno trasportato in ospedale al Niguarda la conducente della Clio e a Cinisello la passeggera della Lancia, una 38enne di Concorezzo.