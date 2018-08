Sbanda in moto, finisce a terra e viene denunciato per stato di ebbrezza.

Sbanda in moto, finisce a terra e viene denunciato per stato di ebbrezza. Guai per un veranese di 47 anni che mercoledì ha avuto un incidente a Nibionno. Il motociclista era in sella alla sua Suzuki quando ha sbandato ed è finito a terra. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 che hanno fatto parecchio fatica ad avvicinarsi e a controllare le sue condizioni, che per fortuna non erano serie. L’uomo è infatti andato in escandescenza, poichè era visibilmente ubriaco. Dopo averlo tranquillizzato hanno provveduto a medicarlo. Il veranese si è rifiutato di essere ricoverato, ma ha rifiutato anche ai carabinieri l’alcol test. E’ stato comunque denunciato per guida in stato di ebbrezza.