Sbarra si appoggia ai cavi dell’alta tensione disagi ai treni

Disagi sulla linea ferroviaria ieri pomeriggio, sabato 21 settembre, dove la circolazione dei treni è rimasta bloccata per quasi due ore. Verso le 15 una sbarra del passaggio a livello di via Umberto I si è sganciata andando ad appoggiarsi ai cavi dell’alta tensione e creando una situazione di pericolo, considerato che dai fili passa corrente elettrica.

Polizia locale e vigili del fuoco

I primi ad arrivare sono stati gli agenti della Polizia locale che hanno chiamato in supporto i militari dell’esercito impegnati in un presidio in stazione. Successivamente sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La prima azione è stata istituire il senso unico alternato per i veicoli, in modo che le auto manenessero una distanza di sicurezza dalla sbarra.

Riagganciata la sbarra

Quando sono arrivati gli operai di Ferrovie nord hanno provveduto a riagganciare la barriera in modo che non toccasse più i fili in fase di apertura e chiusura del passaggio a livello. Per fortuna l’inconveniente non ha causato danni ed è capitato di sabato, giorno in cui il traffico ferroviaria e viabilistico è molto ridotto rispetto ai giorni feriali.