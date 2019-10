Per l’ennesima volta è scappato dalla comunità a cui era stato affidato ed è tornato nella sua casa di Meda. Gli agenti della Polizia locale, dopo aver ricevuto la segnalazione della sua scomparsa, lo hanno rintracciato mentre stava dormendo.

Scappa dalla comunità e va a casa

E così il ragazzo, un 15enne italiano, è stato riaccompagnato nella struttura lecchese dove era ospitato dopo una decisione dei Servizi sociali del Comune. Non è la prima volta che il minorenne si allontana dalla comunità per tornare a casa. Nei giorni scorsi l’ha fatto nuovamente e immediatamente la struttura ha avvisato la Polizia locale e il Comune. Nel giro di breve tempo gli agenti lo hanno rintracciato e riportato in comunità.