Scarica rifiuti in via Gorki individuata e multata. La Polizia locale di Limbiate è riuscita a risalire a un limbiatese che aveva abbandonato tre sacchi neri nella zona industriale

Scarica rifiuti in via Gorki individuata e multata

E’ stata necessaria una laboriosa attività d’indagine ma alla fine la Polizia locale ha individuato il responsabile. E lo ha multato. Sabato 27 luglio gli agenti in servizio avevano notato tre sacchi neri contenenti rifiuti urbani di vario genere, abbandonati in uno spiazzo a lato strada in via Gorki, nella zona industriale

La donna ha ripulito l’area

Una volta aperti i sacchi, i vigili hanno cercato tracce utili per riuscire a risalire alla persona che li aveva abbandonati. E li hanno trovati. La responsabile è una limbiatese che è stata sanzionata per abbandono di rifiuti. Ora dovrà pagare 200 euro per aver violato il reglamento per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana. La donna, dietro invito degli agenti, ha quindi provveduto a ripulire l’area

La scorsa settimana undici verbali

Continuano intanto i controlli sulla corretta gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il conferimento. La scorsa settimana sono stati redatti undici verbali. Dieci hanno avuto come destinatari cittadini residenti a Limbiate, di cui quattro stranieri, uno invece è stato inviato a una ditta