Schiacciata dall’auto contro il cancello, miracolata una 57enne. Tanta paura questa mattina, poco dopo le 11, in via Beato Angelico a Meda.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale, prontamente accorsi. In base a una prima ricostruzione parrebbe che la donna, che viaggiava con la sorella a bordo di un Suv con cambio automatico, sia scesa dall’auto per andare ad aprire. Per motivi ancora in fase di accertamento, la vettura, rimasta accesa, si sarebbe spostata in avanti, schiacciando la donna contro il cancello, che a causa dell’urto è stato abbattuto. Il Suv avrebbe poi concluso la sua corsa contro alcuni gradini del giardino di casa.

Sul posto vigili e soccorritori

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono giunti i vigili e i soccorritori di Avis Meda con un’ambulanza, supportata da automedica, allertate in codice rosso. Fortunatamente le condizioni della donna si sono rivelate meno gravi di quanto temuto ed è stata trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.