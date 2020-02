Schianto all’incrocio, auto finisce su un fianco. Paura questo pomeriggio a Cascina Gaeta di Cesano Maderno per una coppia a bordo di una Panda.

Schianto all’incrocio, auto finisce su un fianco

Paura questo pomeriggio a Cascina Gaeta di Cesano Maderno per una coppia a bordo di una Panda. Intorno alle 16 un’utilitaria con a bordo una donna e un uomo, entrambi di Cesano, è finita su un fianco dopo lo scontro con una Golf. E’ successo all’incrocio tra via De Amicis e via Toti. La Panda ha attraversato l’incrocio dopo essere uscita dallo “stop” di via De Amicis, mentre l’altra vetturapercorreva via Toti. Al volante della Panda una donna di 60enne, al suo fianco un uomo di 55 anni. Sulla Golf un uomo e una donna di 35 anni.

La Panda si è ribaltata dopo lo scontro

Lo scontro è stato inevitabile e la piccola utilitaria, colpita all’altezza della ruota posteriore destra, si è ribaltata. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza urgenza. Sul posto la Polizia locale, impegnata ora a ricostruire la dinamica del sinistro, e l’ambulanza della Croce Rossa di Nova Milanese, che ha prestato soccorso ai coinvolti. Per nessuno è stato predisposto il trasferimento in ospedale.