Diciassettenne vittima di un incidente, interviene anche l’automedica. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10.30 in corso Milano a Barlassina.

Diciassettenne ferito nell’incidente di corso Milano

Lo schianto tra il minorenne che viaggiava in sella ad una moto e un’auto ha richiesto anche l’intervento dell’automedica. Immediata la chiamata ai soccorsi. In corso Milano si sono portati gli operatori della Croce rossa di Misinto. Il diciassettenne è stato poi condotto al Pronto soccorso. Sul posto anche i vigili per i rilievi di rito.

Le prime ipotesi rispetto alla dinamica

Il centauro stava percorrendo l’arteria principale di Barlassina in direzione Camnago quando dallo stop è sbucata una Fiat Panda. Alla guida un uomo sui settant’anni. A quanto pare da una prima ricostruzione risulterebbe che la macchina è uscita dallo stop di via De Sanctis per svoltare a sinistra in corso Milano direzione Seveso. Qui è avvenuto l’impatto tra moto e auto. Accertamenti ancora in corso.