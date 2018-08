Schianto contro il muretto e il semaforo, paura per un 21enne rimasto coinvolto in un incidente a Renate.

Schianto in auto contro il muro

E’ successo alle 3.40 di oggi, domenica 26 agosto, in via Giuseppe Garibaldi a Renate. In base a quanto è stato possibile ricostruire il 21enne stava procedendo lungo la via a bordo della sua “Peugeot 206” quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi prima contro un muretto e poi contro il semaforo adiacente, abbattendolo.

Sul posto Carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza

Sul posto si sono immediatamente portati i Carabinieri della Compagnia di Seregno, per i rilievi di rito, oltre ai vigili del fuoco di Seregno, che hanno messo in sicurezza la vettura. Il 21enne è stato affidato alle cure dei soccorritori della Croce Bianca di Besana Brianza, giunti con un’ambulanza supportata dall’automedica, ed è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza. Inizialmente le sue condizioni hanno destato preoccupazione, ma successivamente si sarebbero rivelate meno gravi di quanto temuto.