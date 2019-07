Incidente fra via Machiavelli e via Collodi in zona stadio a Seregno, tre le auto danneggiate e due feriti ma in maniera non grave.

Incidente fra tre auto

A Seregno incidente all’ora di cena di giovedì, poco dopo le 19.30, all’intersezione fra via Machiavelli e via Collodi alle spalle dello stadio “Ferruccio”, a due passi dalla scuola “Mercalli”. La violenta collisione ha coinvolto tre veicoli, praticamente distrutti.

Sei le persone soccorse

Sul luogo dello scontro sono intervenute l’Automedica e le ambulanze di Seregno Soccorso e la Croce Bianca di Besana per soccorrere le sei persone che viaggiavano sulle tre vetture: cinque giovani di età compresa fra 18 e 23 anni, una donna di 57 anni e un anziano 74enne.

Due feriti trasportati all’ospedale

Dopo le prime cure sul posto, due persone sono state trasportate in ambulanza negli ospedali di Desio e Monza ma le loro condizioni non erano preoccupanti. Durante le operazioni di soccorso, la strada è rimasta impraticabile. Per ridurre la velocità nel tratto rettilineo di via Machiavelli, il Comune ha installato le colonnine autovelox.