Schianto in auto, la giovane biassonese non ce l’ha fatta.

E’ deceduta questa mattina (lunedì) all’alba, all’ospedale Niguarda di Milano, la giovane biassonese vittima del terribile incidente accaduto sabato notte in tangenziale est. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto contro il guard-rail. Forse un malore o un colpo di sonno è stata la causa della tragedia. In corso gli accertamenti della Polizia stradale. La 32enne non ha mai ripreso conoscenza ed è arrivata in ospedale in condizioni disperate.

