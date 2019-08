Schianto in moto, muore centauro di Meda. La tragedia ieri in provincia di Piacenza.

Ancora sangue sulle strade. Coinvolto in un drammatico incidente stradale lungo la strada provinciale a Castel San Giovanni nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 agosto, Michele Ruffini, 36 anni, di Meda, non ce l’ha fatta. Il motociclista, sposato e padre di un ragazzo, è morto ieri sera all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato trasportato in elisoccorso. La ricostruzione del sinistro è al vaglio della Polizia locale, sul posto con i Carabinieri della stazione di Castel San Giovanni.

Arrestato il camionista

La moto da cross con in sella il 36enne viaggiava in direzione Castel San Giovanni, quando, a un incrocio, si è scontrata con un autocarro che stava svoltando a sinistra. Le condizioni del medese sono subito apparse gravissime. Alla guida dell’autocarro c’era un 45enne di Rottofreno (Piacenza). Si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Arrestato per omicidio stradale, l’uomo è stato portato in carcere a Piacenza.