Si è spento oggi all’Ospedale San Gerardo di Monza il ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente a Montevecchia.

Il giovane, residente a Seregno, è stato dichiarato deceduto dai medici del nosocomio monzese, dove era giunto in condizioni disperate.

Ieri il grave schianto in moto

Il dramma si è consumato ieri, martedì 3 settembre, intorno alle 17.30 a Montevecchia nella cosiddetta zona delle Quattro Strade.

Stando alla ricostruzione dei fatti il ragazzo stava percorrendo via Belvedere in discesa a bordo del suo scooter quando ha impattato contro un furgone che viaggiava in salita e che si stava accingendo a svoltare a sinistra.

Subito è parsa chiara la gravità e la drammaticità della situazione.

I passanti hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco. Il ragazzo è stato trasportato al San Gerardo in condizioni disperate. Oggi purtroppo il decesso.