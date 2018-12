Schianto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 dicembre a Barlassina: due auto distrutte e i conducenti feriti, fortunatamente non in modo grave.

Schianto in corso Milano

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 in corso Milano, in corrispondenza del civico 139. Coinvolte una “Renault Megane” condotta da un sevesino di 57 anni e un’Audi A3 condotta da un 56enne di Carbonate. L’esatta dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della stazione di Seveso, prontamente accorsi. E’ stato inevitabile l’impatto tra la parte frontale della Renault e quella laterale sinistra dell’Audi.

Sul posto Carabinieri e ambulanze

Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, si sono portate due ambulanze, una di Avis Meda e una della Croce rossa di Lentate sul Seveso. I sanitari hanno prestato le prime cure ai conducenti, per poi trasferirli in codice verde agli ospedali di Desio e di Garbagnate Milanese. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Distrutte, invece, le vetture.