Incidente nella notte a Sovico, gravissimo motociclista. Coinvolte due moto, finite fuori strada. A provocarlo potrebbe essere stata un’auto pirata.

Due le moto coinvolte nello schianto, ipotesi auto pirata

Da una prima ipotesi, ma la dinamica è ancora al vaglio, a provocarlo potrebbe essere stata un’auto pirata. Due i motociclisti coinvolti nello schianto, con altrettante moto, che sono rimasti feriti dopo un violento impatto con l’asfalto. A quanto risulta, uno di loro è in gravissime condizioni. Proprio la testimonianza di uno dei centauri feriti avrebbe aiutato a far luce sulla dinamica dell’incidente. Sarebbe stata un’auto a far finire fuori strada le due moto. L’auto, però, si sarebbe data alla fuga. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri di Biassono, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Dopo le prime cure sul posto, i l più grave tra i due feriti è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre l’altro a Desio.