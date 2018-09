Schianto tra auto in viale Edison a Seregno, all’altezza della farmacia comunale 1, ambulanze e automedica sul posto.

Schianto tra auto in viale Edison

L’impatto è avvenuto intorno alle 9 all’incrocio tra viale Edison e via Oriani. A scontrarsi una Ford Tourneo con a bordo due donne e una Toyota Aygo guidata da un uomo. Ancora da chiarire i motivi dell’incidente, anche se probabilmente all’origine dello scontro c’è una mancata precedenza.

Sul posto vigili e 118

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118, con un’ambulanza di Seregno Soccorso, una della Croce Bianca di Seveso e un’automedica. Inizialmente si è temuto per le condizioni delle persone coinvolte e i soccorsi sono stati attivati in codice tosso, ma successivamente la situazione si è rivelata meno grave del previsto e i soccorritori hanno trasferito i feriti in codice giallo e verde all’ospedale.