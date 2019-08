Schianto violentissimo sulla Nazionale dei Giovi, paura per due giovanissimi, un 17enne e una 13enne che erano a bordo di una moto.

IERI UN ALTRO RAGAZZO DI CESANO DI SOLI 18 ANNI E’ MORTO IN MOTO A SEVESO

Schianto violentissimo, gravi un 17enne e una 13enne

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte sulla Nazionale dei Giovi. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, che sono intervenuti per i rilievi. Violentissimo l’impatto fra un’auto, una “Chevrolet”, condotta da un 51enne, e la moto “Fantic 125” su cui si trovavano i due giovanissimi. Sul posto si sono portate due ambulanze e due automediche. Gravissime sono apparse al momento dei soccorsi le condizioni di entrambi.

Minorenni trasferiti d’urgenza in ospedale

Il 17enne, è finito in codice rosso al San Gerardo di Monza. Codice rosso anche per la 13enne, portata d’urgenza al San Raffaele di Milano. Sotto choc il conducente dell’auto. Entrambi i giovani sono finiti in Sala emergenza.

