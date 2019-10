Schiuma nella Bevera. Ennesimo episodio a Renate: da tre giorni alcuni tratti del torrente sono coperti da uno strato biancastro.

La schiuma si vede chiaramente nel tratto della Bevera che scorre all’altezza di via Sassi, sotto il ponte, e in via Turati. L’allarme è scattato ieri e ha visto coinvolti i carabinieri di Besana, Polizia locale e Amministrazione di Renate, il Comitato Bevere e l’Arpa. Sono in corso i controlli per verificare l’origine e la natura dello sversamento che ha causato anche una moria di pesci, cavedani in particolare. Intanto dal comando dei vigili è partita una denuncia contro ignoti in Procura.