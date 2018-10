Scippo in strada, la vittima finisce in ospedale. E’ successo martedì mattina in via Marco Polo a Seregno. Ferita una donna di mezza età, due uomini in sella a uno scooter gli autori in fuga.

Scippata in via Polo da due uomini in scooter

Scippo ai danni di una donna di mezza età in via Marco Polo a Seregno, poco prima delle 8.30. Stava camminando quando due uomini sullo scooter l’hanno avvicinata per strapparle le borsetta prima di darsi alla fuga, in direzione della periferia.

La vittima soccorsa dal personale del “118”

Alcuni testimoni hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto si è portata l’ambulanza di Seregno Soccorso per prestare le prime cure alla vittima, trasportata all’ospedale in codice verde. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.

Subito scattate le indagini dei Carabinieri

In via Marco Polo si sono portati i Carabinieri della Compagnia, presenti i comandanti del Nucleo operativo e della stazione locale, che hanno raccolto la testimonianza dei presenti per diramare la ricerca dei due fuggitivi sullo scooter.