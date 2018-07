Infortunio nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 luglio, nell’area montana di Albavilla. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 11.40 per un infortunio di un 74enne di Briosco.

Scivola nel bosco, soccorsi all’Alpe del Vicerè

Stava camminando nel bosco all’Alpe del Vicerè (provincia di Como) quando è scivolato e ha impattato contro un arbusto. Vittima dello sfortunato episodio un uomo di 74 anni, di Briosco. Le sue condizioni in un primo momento sono sembrate gravissime tanto che sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, ambulanza, automedica in codice rosso e l’elicottero, vista l’area impervia in cui è avvenuto l’infortunio.

Fortunatamente invece il 74enne è rimasto ferito ma è sempre stato cosciente. Ha riportato varie escoriazioni ma non sarebbe in pericolo di vita.