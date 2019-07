Scomparso 32enne di Lentate, si cerca Stefano: la sua moto è stata ritrovata in via 25 Aprile ad Arconate. L’appello della famiglia.

Scomparso 32enne di Lentate

E’ svanito nel nulla. Dalle 22 di ieri sera, sabato 13 luglio 2019, di Stefano, 32 anni, non si hanno più notizie. Abita a Lentate, ma ieri si trovava ad Arconate. L’ultimo contatto telefonico intorno alle 22. Prima di sparire ha lasciato una lettera dai toni molto preoccupanti. La sua moto è stata ritrovata in via 25 Aprile proprio di fronte alla stradina per entrare sul percorso del Villoresi (ora la moto è stata riportata a casa dai genitori). Le ricerche sono iniziate subito. I familiari sono stati insieme ai carabinieri fino alle 2 di questa notte, e fino alle 3 a cercarlo nella zona. Le ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia di Legnano proseguono senza sosta: i militati infatti lo stanno cercando su tutto il territorio.

L’appello

“Per favore – l’appello che arriva dai suoi cari – aiutateci a ritrovarlo. Condividete anche nei paesi circostanti e, se lo vedete, fateci sapere contattando il 345.3173058”. Chi dovesse vedere il giovane è quindi pregato di contattare immediatamente il numero di cellulare riportato sopra oppure chiamare subito il 112.