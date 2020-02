Sconto del 10% sul conto per i clienti che si gustano un pranzo, una cena o un aperitivo… senza cellulare in mano.

Non ne possono più di vedere i loro clienti continuamente con il capo chino sul cellulare anche mentre si gustano un buon caffè o un piatto di pastasciutta nel loro locale.

E allora Roberta Malu e Giorgio Barbisotti, i nuovi gestori del bar ristorante “Cantina di matt” di via Bersan, ad Aicurzio, hanno pensato di offrire uno sconto del 10% a tutti coloro che si impegneranno a non tirare fuori dalle tasche lo smartphone durante la permanenza nel locale.

Una trovata davvero innovativa

Una trovata davvero innovativa che farà molto parlare quella messa in atto dalla coppia che, dallo scorso mese di settembre, ha preso in gestione lo storico «Circolo Sacra Famiglia» guidato dal presidente della Cooperativa Cesarino Biffi.

