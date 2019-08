Un altro incidente. E’ successo alle 19, lungo la Valassina, in direzione Sud, all’altezza dell’uscita per viale Elvezia, a Monza. E ancora un centauro in gravissime condizioni. Due le corsie chiuse per lasciare spazio ai soccorritori. Lunghissima la coda di veicoli che faticosamente stanno cercando di dirigersi verso Milano.

Scontro auto-moto

L’incidente ha visto coinvolti un’auto e una moto. In sella alla due ruote, una Ducati, c’erano un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 26. Soccorsi dalle ambulanze della Croce Bianca di Besana e della Croce Verde di Lissone, oltre che dall’automedica, i due giovani centauri sono gravi. In particolare il 28enne, trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo. Più lievi le ferite riportate dalla 26enne, in giallo al Niguarda di Milano.

Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti della Polizia stradale di Seregno.