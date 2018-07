Scontro auto moto a Carate Brianza: soccorso un 56enne. E’ accaduto poco dopo le 11 in viale Garibaldi. Il motociclista è in buone condizioni.

Scontro auto moto a Carate Brianza: soccorso un 56enne

Ambulanza e automedica in azione a Carate Brianza, in viale Garibaldi. Qui poco dopo le 11, per cause ancora in corso d’accertamento è avvenuto uno scontro tra un’auto e una moto, guidata da un 56enne. E’ stato proprio il motociclista in sella alla sua Bmw ad avere la peggio: il 56enne infatti è caduto a terra e per lui sono state necessarie le cure dei medici.

Fortunatamente, dopo i primi accertamenti sul posto, le sue condizioni sono risultate non gravi: il 56enne è da subito apparso cosciente e collaborativo con i medici che hanno comunque disposto il trasporto in ospedale per accertamenti.

Soccorso anche il conducente dell’autovettura che si è sentito male mentre era in corso d’accertamento la dinamica dell’incidente. Sul posto è arrivata quindi anche una seconda ambulanza in codice verde.

Al momento su viale Garibaldi è stata istituita la circolazione a senso alternato per consentire ai mezzi di soccorso di operare in tutta sicurezza.