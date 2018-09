Scontro auto moto a Cesano Maderno: gravissimo un 25enne. Soccorsi sul posto, in via San Carlo Borromeo.

Incidente poco prima delle 11 in via San Carlo Borromeo a Cesano Maderno. Nello scontro sono rimasti coinvolte una vettura e uno scooterone. Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna alla guida della macchina stesse svoltando per entrare nella propria abitazione e proprio durante la manovra è avvenuto l’impatto, molto violento, con la moto che arrivava in senso opposto.

Sul posto ambulanza, automedica e Polizia locale di Cesano per i rilievi.

Purtroppo le condizioni del motociclista 25enne sembrerebbero molto gravi: il giovane è stato caricato in ambulanza ed è in corso il trasferimento in ospedale in codice rosso. Soccorsa anche la donna al volante della macchina, sotto choc per quanto accaduto.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI