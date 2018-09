Scontro auto moto in via Nazioni Unite a Seregno, centauro finisce in ospedale.

L’impatto è avvenuto intorno alle 13.30 in via Nazioni Unite, nei pressi dell’incrocio con via Solferino. Ancora in fase di definizione l’esatta dinamica del sinistro in cui ad avere la peggio è stato un 61enne che viaggiava su una moto di vecchia cilindrata. In base a quanto è stato possibile ricostruire, mentre il centauro stava svoltando a destra verso il supermercato è stato urtato da un’auto che procedeva nella stessa direzione di marcia e sbalzato dalla moto.

Soccorsi attivati in codice giallo

Subito attivati i soccorsi: sul posto sono accorse due ambulanze, una della Croce Bianca di Mariano Comense e una della Croce verde di Lissone, supportate da un’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure al centauro, trasferito in ospedale in codice giallo. Accorsi anche gli agenti della Polizia locale di Seregno, a cui toccherà la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Chiusa la strada in entrambe le direzioni per effettuare i rilievi di rito e permettere le operazioni di soccorso.