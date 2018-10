Scontro auto moto poco dopo le 20 di oggi, sabato 13 ottobre, in via Seveso a Meda, grave un 15enne.

Scontro auto moto in via Seveso

L’impatto è avvenuto all’incrocio “maledetto” di via Seveso e Cadorna, tra una “Renault Megan” con a bordo una famigliola e un cinquantino con in sella un 15enne. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri della stazione di Seveso, prontamente giunti sul posto, ma parrebbe che in seguito all’impatto il ragazzo sia stato sbalzato dal mezzo e sia finito nell’area a ridosso dei binari.

Sul posto ambulanza e automedica

Sul posto sono prontamente accorse in codice rosso un’ambulanza di Avis Meda e un’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure al ragazzo, per poi trasferirlo all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Non sarebbe quindi in pericolo di vita.