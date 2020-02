Scontro frontale tra due auto domenica sera in via Manzoni a Lentate sul Seveso.

Scontro frontale in via Manzoni

L’impatto è avvenuto intorno alle 18 in corrispondenza del civico 92, lungo il rettilineo che collega Lentate a Lazzate. In base a quanto ricostruito, ma sono ancora in corso gli accertamenti del caso, un’utilitaria proveniente da Lentate, per motivi da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta, andando a impattare contro una Fiat 500 che sopraggiungeva da Lazzate.

Niente di grave per le persone coinvolte

Fortunatamente le persone coinvolte, due giovani di 21 e 28 anni e una donna di 55, non sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale in codice verde per accertamenti. Oltre ai soccorritori del 118, sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Lazzate.