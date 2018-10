Scontro all’incrocio pericoloso fra via Solferino e via Turati in zona Sant’Ambrogio a Seregno. Tre feriti e gravi danni alle due auto coinvolte, sul posto ambulanze e Polizia locale.

Incidente nell’incrocio pericoloso di Sant’Ambrogio

Sabato mattina, verso le 8, collisione fra una “Peugeot 308” condotta da un 53enne e una “Renault Clio” guidata da una 51enne con accanto il figlio 19enne. La prima vettura percorreva via Turati e non avrebbe rispettato il segnale di stop per impegnare l’intersezione con via Solferino, dove viaggiava l’altro veicolo.

Tre i feriti ma non sono gravi

Gravi i danni materiali ma, per fortuna, non altrettanto serie le conseguenze per i tre feriti a seguito dello scontro. Sul posto sono stati medicati dal personale del “118” di Seregno Soccorso e della Croce Bianca di Giussano. In seguito sono stati accompagnati in ospedale in codice verde. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale.

I residenti chiedono un intervento

Soltanto pochi giorni prima si era registrato un altro incidente nello stesso incrocio. I residenti, preoccupati, chiedono all’Amministrazione una soluzione per ridurre i pericoli. Fra le proposte i dossi per limitare la velocità oppure dei segnalatori luminosi a ridosso dell’intersezione, come al Lazzaretto all’incrocio fra via Col di Lana e Macallè.