Scontro tra auto a Lentate sul Seveso, una donna finisce in ospedale. L’incidente è avvenuto questa mattina nella frazione di Camnago.

Scontro tra auto in viale Italia

In base a quanto è stato possibile ricostruire lo schianto è accaduto all’incrocio tra le vie Italia e Rimembranze. A rimanere coinvolte una “Renault Clio” che stava percorrendo viale Italia e una “Nissan Qashqai” che invece stava uscendo da via Rimembranze. Al volante due giovani donne, entrambe residenti a Lentate sul Seveso.

Sul posto ambulanza e vigili

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di rito, e i soccorritori con un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense. I sanitari hanno prestato i soccorsi alle donne: la conducente della “Qashqai” è stata trasferita al Pronto soccorso di Desio in codice verde, mentre quella della “Clio” ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il traffico lungo la via ha subito dei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.