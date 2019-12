Scontro tra auto a Carate: sue persone soccorse. L’incidente questa notte in via Toti a Carate Brianza.

Scontro tra auto

Un solo intervento di soccorso, in Brianza, nelle ultime ore. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha infatti richiesto l’intervento dei volontari della croce bianca di Giussano per un incidente avvenuto a Carate poco dopo l’una.

In base a quanto è stato possibile accertare si è trattato di uno scontro tra due auto in via Toti che ha visto coinvolte due persone: una ragazza di 21 anni e un uomo di 45.

I soccorritori giussanesi hanno prestato le prime cure alle due persone coinvolte per poi disporne il trasferimento in ospedale, a Desio, in codice verde per accertamenti.

Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri della compagnia di Seregno.