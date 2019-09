Scontro tra auto a Desio, in via Risorgimento. Coinvolta anche una bimba di cinque anni.

Scontro in via Risorgimento

L’impatto si è verificato poco prima delle 11.30 di oggi, domenica 8 settembre, in via Risorgimento, in corrispondenza del numero civico 56. Per motivo ancora da chiarire due auto, una condotta da un 91enne e l’altra da una 30enne che aveva con sé anche una bimba di cinque anni, si sono scontrate.

Sul posto Polizia locale, vigili del fuoco e ambulanze

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito, i vigili del fuoco e due ambulanze, una della Croce rossa di Desio e una dell’Avis Meda, supportate dall’automedica. Fortunatamente, a parte i danni alle vetture, non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte, trasferite in ospedale in codice verde e giallo.