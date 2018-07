Paura intorno alle 19 a Desio in Via Rerravilla. Secondo quanto è stato finora ricostruito un’auto nel tentativo di allontanarsi dopo aver provocato un incidente ne ha innescato un altro. Diverse persone sono rimaste ferite e il 118 è dovuto intervenire con ben quattro ambulanze e un’automedica. Al Pronto soccorso anche un bambino di sette anni.

Soccorsi in codice giallo

Gli automobilisti che viaggiavano su quattro vetture sono stati assistiti dal personale sanitario e trasportati a Desio e a Monza con traumi ma non in pericolo di vita. Tra loro due bambini, uno di tre anni e uno di sette anni, che con la mamma erano a bordo dell’auto che avrebbe innescato la carambola. Per permettere i rilievi, affidati ai carabinieri, e i soccorsi la via è stata chiusa al traffico.