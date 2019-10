Scontro tra auto e moto, grave un centauro 51enne.

Scontro a Barlassina

L’impatto è avvenuto poco dopo le 13 in corso Milano, in corrispondenza del civico 60. In base a quanto è stato possibile ricostruire, un’automobile che stava fuoriuscendo da un cortile avrebbe urtato il motociclista, che stava percorrendo corso Milano in direzione Lentate sul Seveso.

Atterrato l’elisoccorso

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, oltre alla Croce rossa del Comitato Alte Groane e a un’automedica, è giunto anche l’elisoccorso. In corso Milano si sono portati anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno e gli agenti della Polizia locale, per i rilievi del caso. Le condizioni del centauro sono apparse piuttosto gravi. E’ stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza.