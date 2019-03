Scontro tra auto e scooter a Seregno: 64enne trasportato al Niguarda. L’impatto questa mattina alle 8.30 in via Ballerini.

Scontro tra auto e scooter

E’ stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni serie il 64enne che questa mattina intorno alle 8.30, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura, una Alfa Romeo Mito, guidata da una donna. Lo scontro è avvenuto all’intersezione tra via Ballerini e via Odescalchi. Secondo una prima ricostruzione lo scooter viaggiava da via Colombo in direzione del centro città mentre la macchina era diretta verso la sede del Comune.

I soccorsi

La situazione per il 64enne è apparsa in un primo momento molto critica tanto che i soccorsi – ambulanza di Seregno e automedica – si sono precipitati sul posto in codice rosso. Dopo i primi accertamenti le condizioni dell’uomo sono leggermente migliorate e l’ambulanza è ripartita verso l’ospedale Niguarda in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Seregno che hanno effettuato i rilievi e a cui ora toccherà la ricostruzione della dinamica.