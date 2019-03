Scontro tra due auto in via Cialdini a Meda, una è finita fuori strada.

Scontro tra auto in via Cialdini

L’impatto è avvenuto ieri sera, mercoledì 27 marzo 2019, intorno alle 20.30. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di rito. A rimanere coinvolti una donna di 52 anni e un uomo di 54. Inizialmente i soccorsi sono stati attivati in codice giallo, ma fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave del previsto e i sanitari di Avis Meda, dopo le prime cure, si sono diretti in ospedale in codice verde.