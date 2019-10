Scontro tra auto sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso, abbattuti palo e semaforo all’altezza di via Monte Grappa.

Scontro tra auto sulla Nazionale

L’impatto si è verificato domenica 27 ottobre poco prima delle 22.30: a urtarsi una «Fiat Panda» condotta da una 70enne e una «Fiat 500 X» con alla guida un 40enne. In base a quanto ricostruito, la conducente della «Fiat Panda», proveniente da Milano, avrebbe svoltato a sinistra in via Monte Grappa, e sarebbe avvenuto lo scontro con la «Fiat 500 X» proveniente da Como.

Abbattuti palo e semaforo

A seguito dell’impatto sono stati abbattuti un palo e un semaforo, che stamattina, lunedì 28, ancora non era funzionante. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri della stazione locale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lazzate per mettere in sicurezza le vetture e i sanitari della Croce rossa lentatese per soccorrere i feriti. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.