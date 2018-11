Scontro tra due auto a Bovisio Masciago: due persone ferite. Infortuno sul lavoro a Veduggio per un 61enne. Tutti gli interventi dei soccorritori nella notte.

Diversi interventi da parte dei soccorritori brianzoli questa notte. Il primo per un grave incidente avvenuto a Bovisio Masciago intorno a mezzanotte e mezza. In via Bertacciola nello scontro tra due auto sono rimaste ferite due persone: un uomo di 32 anni e uno di 82. Sul posto i Carabinieri della compagnia di desio e i soccorritori provenienti da Seregno: uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo, quindi in condizioni serie, all’ospedale di Desio.

Altro intervento pochi minuti più tardi a Biassono per un malore di una 33enne. La donna si è sentita male ed è stata soccorsa dalla croce rossa di Monza e Brianza. Fortunatamente la situazione è migliorata rapidamente e, dopo le cure del caso, è stata trasportata per accertamenti al San Gerardo.

Infine segnaliamo l’intervento della croce bianca di Besana a Veduggio, intorno all’una e trenta. Ad essere soccorso un 61enne che si è infortunato durante l’orario lavorativo in un’azienda di via Piave. Nessuna grave conseguenza: l’uomo è stato portato all’ospedale di Carate per ulteriori esami in codice verde.