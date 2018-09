Scontro tra più auto a Lentate: tre persone in ospedale. L’incidente è avvenuto in via Trieste. Dinamica ancora da chiarire.

Tre persone sono rimaste ferite questa mattina, martedì 18 settembre, in uno scontro tra più auto a Lentate sul Seveso, in località Copreno. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Trieste e nell’impatto sono rimaste ferite tre donne: una di 23 anni, una di 43 e l’ultima di 66.

I soccorsi

Due le ambulanze accorse sul posto assieme all’auto con il medico a bordo. Per soccorrere i feriti è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Monza. Dopo i primi accertamenti medici due persone sono state trasportate in ospedale in serie condizioni, ma non in pericolo di vita. Ferita lievemente invece una terza donna, anche lei portata in ospedale.

Rilievi affidati ai Carabinieri della compagnia di Seregno.

