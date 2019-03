Scontro tra sciatori questa mattina a Bormio 2000. Come riporta giornaledisondrio.it uno sciatore è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in seguito a uno scontro in pista. La vittima è Giovanni Mariani, di Vimercate, mentre l’altro sciatore coinvolto è un 48enne di Seregno.

Scontro tra sciatori

La tragedia si è consumata una manciata di minuti prima delle 11 nel comprensorio sciistico di Bormio 2000. Secondo le prime informazioni due sciatori si sarebbero scontrati violentemente. Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto è stato inviato anche l’elicottero del 118 per il trasporto dei coinvolti all’ospedale di Sondalo. Per uno di loro, di 49 anni, non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’altro è ricoverato in condizioni gravi.

Indagano gli agenti specializzati della Polizia

Per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, sul posto stanno operando gli agenti della Polizia che prestano servizio sulle piste. Spetterà a loro capire quali siano state le cause dello scontro che ha avuto il tragico epilogo.