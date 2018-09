Scuola media di Lentate chiusa per controlli urgenti sulla struttura . Sospese tutte le attività sino al 21 settembre compreso. Il Sindaco ha emesso un’ordinanza per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici

Scuola media di Lentate chiusa per controlli urgenti sulla struttura

da martedì 18 sino a tutto venerdì 21 settembre p.v. Sarà nostra cura aggiornarvi con tempestività sullo sviluppo della vicenda, prestando particolare attenzione ad assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche”. La scuola media di Lentate sul Seveso chiude da domani fino al 21 settembre per accertamenti urgenti sulla struttura. L’ordinanza del sindaco è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 17 settembre. “Al fine di garantire la sicurezza degli ambienti nei quali i vostri figli quotidianamente studiano – si legge nella nota – il Sindaco ha emesso oggi un’ordinanza ( che si allega alla presente ) di sospensione di tutte le attività scolastiche, sportive e ricreative della scuola secondaria primo grado (scuola media ‘Leonardo da Vinci’)Sarà nostra cura aggiornarvi con tempestività sullo sviluppo della vicenda, prestando particolare attenzione ad assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche”.

La decisione dell’Amministrazione comunale è arrivata in seguito al cedimento, il 6 settembre scorso, di una porzione di controsoffitto in una delle aule adibite a laboratorio, al piano interrato.

La lettera della preside

“E’ necessario provvedere ad alcuni approfonditi controlli sulla statica dell’intero edificio – si legge inoltre nella lettera inviata dalla preside dell’istituto. Vorrei comunque tranquillizzarvi: non ci sono pericoli gravi, ma è indispensabile procedere ai rilievi affinchè l’intero anno scolastico dei nostri ragazzi si possa svolgere in tutta tranquillità. Il compito della scuola – prosegue la nota – è quello di garantire l’attività didattica per il periodo necessario all’effettuazione dei lavori; stiamo predisponendo soluzioni efficaci per sistemare tempestivamente le classi in ambienti confortevoli e adatti allo svolgimento delle lezioni a partire da lunedì 24 settembre”.