Scuola: nuovi presidi a Seregno, Desio, Cesano, Lentate, Nova, Bovisio Masciago e Limbiate.

Nominati i nuovi dirigenti scolastici

Sono arrivate giovedì 22 agosto, a pochi giorni dal suono delle campanelle d’inizio anno, le nomine dei nuovi dirigenti scolastici di una ventina di scuole superiori e istituti comprensivi, ferme a Roma dopo il blocco del “concorsone” indetto dal Miur per presunte irregolarità. Le scuole che finora erano dunque governate da un reggente avranno dunque ora, un dirigente assegnato. Si tratta per lo più di “prime nomine”, dirigenti al loro primo incarico.

Ecco nel dettaglio le assegnazioni

A Seregno, all’Istituto comprensivo “Antonio Stoppani” arriva Roberta Andres, all’”Aldo Moro” Francesco Digitalino, mentre al Comprensivo “Gianni Rodari” è stata nominata Fiorella Mancuso. A Cesano Maderno con il nuovo anno scolastico a dirigere l’Istituto comprensivo di via Stelvio ci sarà Teresa Costanzo, alla guida del Comprensivo di via Duca D’Aosta, invece, ci sarà Manuela Maletta.

A Nova Milanese arriva Alessandro Canino, che si occuperà del Comprensivo “Giovanni XXIII”, in via Mazzini arriverà invece Carla Maria Pelaggi. A Limbiate Marilena Giglia si occuperà del Comprensivo “L. Da Vinci”, in via Pace la dirigenza sarà affidata a Raffaella Ioannone, mentre all’istituto superiore “Luigi Castiglioni” è stata nominata Viviana Guidetti. A Seveso Piera Leva sarà la dirigente del Comprensivo di via De Gasperi, a Lentate Giovanni Maisano si occuperà dell’Istituto comprensivo “Toti”, a Bovisio Masciago Fabiana Novello guiderà il Compensivo “Manzoni”, mentre a Desio Paola Signorini è stata nominata per l’Istituto comprensivo Agnesi.