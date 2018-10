Sedicenne finisce sotto un’auto in via Brunelleschi a Biassono. L’incidente è accaduto poco prima delle 17 all’angolo con via Parco.

Sedicenne finisce sotto un’auto

Incidente pochi minuti prima delle 17 in via Brunelleschi all’angolo con via Parco. Un 16enne è stato investito. All’inizio si è temuto il peggio e i soccorsi sono stati attivati in codice giallo. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce bianca di Biassono e l’automedica di Monza e Brianza.

I soccorsi

Fortunatamente le condizioni del 16enne non destano preoccupazioni. Il ragazzo è stato comunque trasportato in ospedale a Monza in codice verde per essere sottoposto ad accertamenti. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti di Polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi di rito.

Malore a Giussano

Questa mattina l’ambulanza è intervenuta anche in via Pietro Nenni a Giussano inizialmente per un codice rosso. Si è trattato di un grave malore accusato da una donna di 75 anni. L’anziana è stata soccorsa dal Seregno Soccorso e dalla Polizia locale intervenuta sul posto. La pensionata è finita in ospedale a Desio per essere sottoposta agli accertamenti del caso.

Malore anche a Carnate

Più grave il malore accaduto a Carnate sempre questa mattina poco dopo le 10. Un 56enne si è sentito male lungo la strada provinciale Bellusco-Gerno. E’ finito in codice rosso all’ospedale di Vimercate.