Senso unico alternato sulla Sp13: attenzione alle code.

Senso unico alternato da lunedì 20 gennaio lungo la Sp13, Monza-Melzo, nel territorio di Agrate, per consentire la prosecuzione dei lavori di sistemazione del ponte danneggiato da un camion a novembre.

Si attendono ripercussioni sul traffico

La Provincia di Monza e Brianza ha disposto che il transito dei veicoli lungo la provinciale da e verso Monza, in corrispondenza del cavalcavia che sormonta via Archimede, sia regolato con senso unico alternato di marcia, attraverso un semaforo. Un provvedimento necessario che creerà, molto probabilmente, problemi di traffico lungo una strada molto battuta soprattutto nelle ore di punta, in entrambe le direzioni. Con ripercussioni anche sulla viabilità interna di Agrate, che sarà giocoforza scelta da molti automobilisti come alternativa alla Sp13 proprio per sfuggire alle code.

Il senso alternato dovrebbe restare in vigore per 12 giorni.

