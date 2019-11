In casa sequestrati marijuana e soldi. Operazione dei Carabinieri nell’appartamento di un 31enne in via Vivaldi a Seregno.

Trovati cinque involucri di marijuana

Perquisizione dei Carabinieri della stazione di Seregno in un alloggio di via Vivaldi in zona Lazzaretto. I militari dell’Arma hanno scoperto e sequestrato cinque involucri di cellophane contenenti marijuana.

In casa anche seicento euro

Nel pomeriggio di venerdì nell’appartamento del Lazzaretto i Carabinieri hanno trovato e sequestrato anche 630 euro in banconote di diverso taglio, nonché materiale per il confezionamento.

Denunciato 31enne disoccupato

Il 31enne seregnese che alloggia nell’abitazione è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della stazione cittadina. L’uomo, privo di occupazione, è già noto alle forze dell’ordine per reati specifici.

Alla fine di settembre una importante operazione antidroga in centro città ad opera dei Carabinieri della Compagnia locale.

