Sequestrato un milione e mezzo di sacchetti irregolari e contraffatti in un deposito di stoccaggio. Denunciati padre e figlio dalla Polizia locale di Milano.

Un milione e mezzo di sacchetti di plastica non a norma. E’ il materiale sequestrato dalla Polizia locale di Milano in un deposito di stoccaggio in città. Fra i sacchetti c’erano anche buste di plastica contraffatte con l’imitazione del marchio «Louis Vuitton». L’indagine è stata condotta dal Nucleo antiabusivismo della Polizia locale di Milano.

Da un controllo al mercato è scattata l’indagine

L’indagine della Polizia locale è scattata a seguito del controllo di un autotrasportatore che riforniva gli operatori del mercato di via Crema nel capoluogo. Nell’autocarro migliaia di sacchetti irregolari, privi di elementi identificativi. Per esempio mancavano denominazione e sede del produttore, loghi e idonee diciture per attestare i requisiti di legge. C’erano anche buste con false diciture sulla quantità di plastica riciclabile utilizzata nella realizzazione del prodotto.

Denunciati padre e figlio di Seregno

Gli agenti hanno rintracciato un cittadino marocchino di 60 anni, titolare di un’azienda di imballaggi per alimenti e per trasporto merci. Lo hanno denunciato insieme al figlio, entrambi di Seregno. Devono rispondere dell’accusa di concorso in contraffazione e frode in commercio, oltre a diverse violazioni al Codice dell’Ambiente.

“I sacchetti devono avere un particolare spessore”

“Le leggi prevedono che i sacchetti devono avere un particolare spessore per permettere l’utilizzo protratto nel tempo, proprio per evitare che si trasformino in breve in rifiuti plastici – spiega il comandante della Polizia Locale milanese, Marco Ciacci – Molti di questi erano ampiamente sotto quella soglia, per questo sono stati posti sotto sequestro”. Il vicesindaco, Anna Scavuzzo, ha sottolineato che questo genere di sacchetti rappresenta un problema non di poco conto. Il problema della contraffazione comunque non riguarda soltanto le buste di plastica, leggi qui.