In un alloggio in centro a Seregno sequestrato dai Carabinieri oltre mezzo chilogrammo di droga. Arrestato un romeno che bazzicava nei parchi pubblici per attività di spaccio.

Sequestrato oltre mezzo chilo di droga

Operazione dei Carabinieri della stazione di Seregno in centro storico. A conclusione di un’attività d’indagine sullo spaccio nei parchi e nei giardini pubblici, i militari hanno tratto in arresto un 21enne romeno residente a Meda ma domiciliato in vicolo Orti. Nel suo alloggio, occupato insieme ad altre persone, è stato sequestrato mezzo chilogrammo di stupefacenti.

Cocaina, hascisc e marijuana

I Carabinieri hanno trovato nei mobili di casa 159 dosi di cocaina, una busta di cellophane con oltre un etto della stessa sostanza stupefacente, altre due buste con 490 grammi di hascisc e un involucro con cinque grammi di marijuana. Inoltre denaro contante, materiale per il confenzionamento, tre bilancini di precisione e un telefono cellulare con immagini e messaggi relativi all’attività di spaccio.

Droga, in carcere giovane romeno

Il giovane romeno – celibe, pregiudicato e nullafacente – è finito in carcere a Monza con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Denunciati in stato di libertà una donna di Sovico, nubile e incensurata del 2001, e un 22enne incensurato e nullafacente della Repubblica Dominicana con residenza a Biassono.

I controlli dei Carabinieri

L’attività è giunta a conclusione della serie di controlli effettuati dall’Arma locale giovedì, dalle 18 alle 22, in centro città e in particolare nei giardini di piazza Risorgimento, nel parco “XXV Aprile”, nella zona della stazione ferroviaria nonché in piazza Fari a Sant’Ambrogio. In totale sono state controllate cinquanta persone, fra cui magrebini e asiatici. Una giovane donna italiana, controllata in stazione, è stata segnalata per la violazione del divieto di permanenza nella provincia di Monza e Brianza.

