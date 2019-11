Seregno: arrestato un 20enne per spaccio. I militari del NOR – Sezione Radiomobile lo hanno fermato sabato sera in via Colombo.

Seregno: arrestato un 20enne per spaccio

I militari del NOR – Sezione Radiomobile di Seregno hanno arrestato, sabato sera, un ragazzo di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio i Carabinieri, nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio nelle aree più delicate della città (Stazione e parchi cittadini), hanno sorpreso il giovane, senegalese, in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio, in via Cristoforo Colombo.

I militari, mentre transitavano in zona, hanno notato il ragazzo fermo davanti all’ingresso di un bar; alla vista dei militari il giovane ha gettato un involucro nel portaombrelli, poi Immediatamente recuperato dai militari.

Il sacchetto conteneva:

– 8 dosi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina del peso lordo complessivo di gr. 7,0;

– denaro contante di € 50,00, ritenuta provento dell’attività illecita;

– 2 apparati cellulari.

In mattinata è fissato, in Tribunale a Monza, il rito direttissimo.